Російського космонавта Олега Артем’єва відсторонили від участі в місії SpaceX всього за два з половиною місяці до її запуску, що спричинило великий резонанс у медіа. Основною причиною цього рішення стали звинувачення в промисловому шпіонажі: Артем’єв був помічений на фотографуванні технічних документів і обладнання компанії Ілона Маска за допомогою свого мобільного телефону. Крім того, стало відомо, що він встиг вивезти частину матеріалів з території бази SpaceX. Про це повідомляє Преса України з посиланням на The Insider.

Компанія SpaceX намагалася приховати цей інцидент і не розголошувати подробиці, однак журналісти змогли розкрити цю інформацію, що привернуло увагу до скандалу. В результаті керівництво компанії ухвалило рішення замінити Олега Артем’єва на іншого російського космонавта — Андрія Федяєва.

Цей інцидент став ще більш резонансним через те, що Олег Артем’єв, окрім своєї кар’єри космонавта, також є депутатом Московської міської думи від партії «Єдина Росія». Це додає політичного контексту ситуації, підкреслюючи, як державні інтереси можуть впливати на космічну програму Росії.

Олег Артемʼєв

На сьогоднішній день офіційних коментарів від SpaceX щодо наслідків для Артем’єва чи деталей інциденту не надходило. Однак цей випадок став ще одним підтвердженням того, як високі технології та політичні інтереси переплітаються в міжнародних космічних програмах.

Раніше ми повідомляли, що Ілон Маск удвічі скоротив термін передбачуваної висадки перших людей на Марс.