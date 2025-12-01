Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка запускає програму безоплатних залізничних подорожей «УЗ-3000». У межах цієї ініціативи кожен громадянин зможе один раз безкоштовно проїхати до 3000 км потягами «Укрзалізниці» в межах України.

Такий обсяг поїздок обрали не випадково: 3000 км приблизно відповідають найдовшому маршруту туди й назад територією країни, тож програма дозволяє умовно «перетнути Україну з краю в край» за державний кошт. Мета ініціативи — одночасно підтримати населення в зимовий період і допомогти залізниці, яка зазнає втрат через війну та падіння вантажних перевезень. Також уряд розраховує, що безкоштовні кілометри простимулюють людей подорожувати у непікові періоди, розвантаживши найгарячіші дати. Про це повідомляє Преса України з посиланням на УНІАН.

Важлива умова програми — безкоштовні кілометри не поширюються на вагони підвищеного комфорту та швидкісні потяги. Скористатися «УЗ-3000» не вийде для купівлі квитків у СВ, бізнес-клас чи на потяги «Інтерсіті» та «Інтерсіті+».

Безоплатний проїзд діятиме лише у вагонах стандартного класу — плацкарт, купе та сидячі місця на звичайних поїздах далекого сполучення. Окремо підкреслюється, що програма стосується тільки внутрішніх рейсів, міжнародні напрямки під дію постанови не підпадають. Такий підхід, за задумом уряду, дозволяє зберегти соціальний характер ініціативи й водночас не «обвалити» доходи від преміального сегмента перевезень.

Запуск програми відбудеться у два етапи. На першому етапі українцям запропонують обмежений перелік спеціальних маршрутів та дат — насамперед у так званий низький сезон, коли в потягах традиційно є багато вільних місць. Уже на цьому етапі можна буде використати частину або всі 3000 км, комбінуючи кілька поїздок у межах доступних напрямків.

Після аналізу попиту, завантаженості та технічних можливостей «Укрзалізниці» перелік маршрутів планують розширити, додавши більше напрямків і дат. Таким чином, програма має поступово охопити значно більшу кількість рейсів, зберігаючи контроль за навантаженням на систему.

Щоб скористатися безкоштовним проїздом, пасажирам потрібно буде оформити квиток звичним способом — через сайт чи мобільний застосунок «Укрзалізниці» або у залізничній касі, але з урахуванням умов програми «УЗ-3000». Під час бронювання система враховуватиме залишок доступних кілометрів для конкретного пасажира й автоматично «списуватиме» їх за обраний маршрут, якщо він відповідає вимогам постанови.

Детальний механізм, включно з реєстрацією в програмі та форматом обліку кілометрів, наразі допрацьовують, а уряд та залізниця анонсували окремі роз’яснення. У владі наголошують, що програма є частиною ширшого пакета «зимової підтримки», тож у найближчі тижні українцям обіцяють оприлюднити повний набір правил і відповідей на найпоширеніші запитання.

