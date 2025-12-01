У продажу з’явилася друга партія золотистих чіпсів із чорною ікрою, яка вже доступна на маркеті. За словами співзасновника monobank, цього разу, як і попереднього, представлено 20 000 пакунків, кожен з яких містить по чотири пачки ексклюзивного продукту. Попередня партія, що надійшла в продаж два тижні тому, була повністю розкуплена менш ніж за годину, що свідчить про високий попит на новинку. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Telegram-канал Олега Гороховського.

Ціна золотистих чиспів залишається незмінною: 160 грн за 4 пачки. Їх можна придбати у mono market, перейшовши за посиланням.

У компанії зазначають, що цього разу покупці також мають шанс не встигнути придбати делікатес, адже ажіотаж навколо продукту лише зріс. Виробники наголошують, що кількість товару обмежена, а попит у соцмережах продовжує зростати. Покупців закликають не зволікати та оформлювати замовлення якомога швидше, якщо вони хочуть гарантовано отримати набір.

Також повідомляється, що наразі сайт працює зі стабільним навантаженням, однак у пікові хвилини можливі затримки через велику кількість одночасних замовлень. Менеджери маркету запевняють, що готові до напливу покупців і вжили додаткових технічних заходів, аби забезпечити безперебійний процес оформлення покупок.

Попри високу ціну та обмежений тираж, золотисті чіпси з чорною ікрою вже стали трендом у соціальних мережах та предметом інтересу серед поціновувачів незвичних смакових поєднань. Чи вдасться покупцям придбати пакунки цього разу — питання відкрите, але організатори попереджають: кількість товару традиційно дуже швидко зменшується.

Раніше ми повідомляли, що в Telegram з’явились фейкові боти Monobank.