27 листопада 2025 року в Києві введені поетапні відключення електроенергії. У зв’язку з необхідністю виконання технічних робіт на енергетичних мережах та збереженням енергетичного балансу, буде застосовано графік планових відключень. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень по чергах в Києві 27.11

1.1 черга : відключення планується з 00:00 до 00:30 та з 10:00 до 14:00.

1.2 черга : відключення з 00:00 до 00:30 та з 10:00 до 14:00.

2.1 черга : відключення з 10:00 до 14:00.

2.2 черга : відключення з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 23:30.

3.1 черга : відключення з 06:00 до 07:30 та з 13:30 до 17:30.

3.2 черга : відключення з 13:30 до 17:30.

4.1 черга : відключення з 06:00 до 07:30 та з 13:30 до 17:30.

4.2 черга : відключення з 06:00 до 07:30 та з 13:30 до 17:30.

5.1 черга : відключення з 07:00 до 10:30 та з 17:00 до 21:00.

5.2 черга : відключення з 07:00 до 10:30.

6.1 черга : відключення з 07:00 до 10:30 та з 17:00 до 20:30.

6.2 черга: відключення з 08:00 до 10:30 та з 17:00 до 20:30.

Ці заходи є частиною загальнодержавного плану енергозбереження, спрямованого на підтримку стабільної роботи енергетичних мереж у зв’язку з попитом на електроенергію та поточними ремонтними роботами. Відключення світла торкнуться різних районів столиці та можуть відрізнятися в залежності від конкретних потреб у регіонах.

Загальнонаціональний графік обмеження споживання електроенергії також продовжує діяти, і в Києві можливі зміни в розкладі відключень залежно від ситуації на енергетичних об’єктах.

Енергетики запевняють, що обмеження будуть помірними і не призведуть до значних перебоїв в електропостачанні, однак мешканців столиці закликають слідкувати за оновленнями, адже в окремих випадках часи відключень можуть змінюватися.

У разі виникнення додаткових технічних або екстрених ситуацій, можливі зміни в графіках, тому важливо стежити за офіційними повідомленнями від енергетичних компаній.

