Надін Головчук — 26-річна модель і відео-кріейторка з Хмельницького, яка вже встигла завоювати увагу глядачів «Холостяка 14». У шоу дівчина привернула увагу сміливим знайомством із Тарасом Цимбалюком та щирою поведінкою, пише Преса України.

Біографія

Надін Головчук — 26‑річна фотомодель і відео-кріейторка з міста Хмельницький. Вона активно займається спортом: біг, сквош, кікбоксинг, волейбол — фізична активність для неї не лише хобі, а стиль життя.

Надін розпочала свою модельну кар’єру ще під час студентства — брала участь у фотосесіях, працювала з українськими брендами та створювала контент перед камерою. Раніше вона боролася зі стереотипами і внутрішніми комплексами, сьогодні — впевнена в собі, комфортна у власному тілі та відкрито говорить про самовдосконалення.

Надін Головчук

Погляди, цінності і життєва позиція

Надін цінує чесність, самоповагу та внутрішню силу. Вона вважає важливим бути справжньою, мати глибину і розуміти себе. У стосунках для неї важливі безпека і довіра: вона мріє про партнера, з яким можна почуватися комфортно у будь-якій ситуації, хто буде підтримкою. Надін не прийшла на шоу за піаром чи славою — вона шукає справжні почуття.

Надін Головчук

Участь у «Холостяку 14»: як все почалося

Надін приєдналася до сезону з головним героєм Тарасом Цимбалюком. Її знайомство з «холостяком» стало одним із найяскравіших моментів відкриття сезону — Надін вирішила підʼїхати до телефонної будки й подзвонити Тарасу. Цей сміливий хід одразу привернув увагу та зробив її однією з головних претенденток сезону.

З перших серій глядачі й ведучі відзначили її щирість, природність і внутрішню силу — Надін не грає ролей, вона просто говорить від серця.

Стосунки, побачення і перший поцілунок

У одному з ефірів Надін і ще одна учасниця отримали від Тараса запрошення на побачення. Надін отримала перший поцілунок сезону. Цей момент викликав більшу увагу до неї: глядачі почали активно обговорювати, чи не стане саме Надін фіналісткою шоу.

Однак участь у шоу — це не лише романтика. Надін зізналася, що переживала стрес під час зйомок, коли після випробувань у гірському таборі вона почувалася морально виснаженою.

Перший поцілунок з Тарасом

Особисте життя, Instagram і публічний образ

Надін веде активне онлайн‑життя: її акаунт в Instagram наповнений фото з фотосесій, моментами з подорожей, світлинами зі щоденного життя, фітнесу та дописами про самовдосконалення.

Вона не боїться відкривати свої емоції та внутрішні переживання — саме тому для багатьох стала прикладом: зовнішність, характер і внутрішній світ — гармонія, на яку можна спиратись.

Надін Головчук

Чому її вважають фавориткою шоу

Сміливе знайомство — дзвінок з телефонної будки миттєво зробив її помітною серед учасниць і підняв рейтинг у глядачів.

Вона не боїться бути собою — стриманість, щирість і внутрішня сила переважують будь-які сценарії чи надумані ролі.

Для багатьох вона стала символом балансу: краса, характер і глибина. Її попередня модельна кар’єра і спортивний активний спосіб життя додають їй додаткових балів.

Поява на побаченні та перший поцілунок з Тарасом лише підсилюють інтерес до неї — обговорення в соцмережах та припущення, що саме вона може дійти до фіналу.

