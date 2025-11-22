Закладений ніс може серйозно вплинути на якість життя, зокрема на нічний сон та повсякденну активність. Однак є кілька перевірених методів, які допоможуть значно полегшити цей симптом при застуді.

Використовуйте зволожувач повітря

Згідно з даними MedlinePlus, зволожувач повітря, особливо в спальній кімнаті, сприяє підвищенню вологості, що допомагає уникнути сухості повітря, яка може подразнювати носові проходи та погіршувати закладеність.

Щоб ефективно використовувати зволожувач, розмістіть його на відстані 1-2 метри від ліжка. Не тримайте його включеним безперервно. Важливо також забезпечити, щоб пристрій був чистим і сухим, адже волога може призвести до появи цвілі та грибка, що негативно позначиться на диханні.

Промивання носа сольовим розчином

Промивання носа сольовим розчином – це перевірений метод для полегшення закладеності. Для приготування розчину використовуйте тільки дистильовану, стерильну або кип’ячену воду. Використання водопровідної води може призвести до потрапляння бактерій, що підвищує ризик серйозних інфекцій.

Полоскання горла солоною водою

Полоскання горла солоною водою може значно допомогти при закладеності носа, оскільки це також сприяє зменшенню болю в горлі. За результатами досліджень у Scientific Reports, регулярне полоскання протягом перших 48 годин після появи симптомів здатне скоротити тривалість застуди на два дні і знизити потребу в ліках.

Обмежте споживання певних продуктів

Як зазначено в журналі Laryngoscope, деякі продукти можуть погіршити закладеність носа. Молочні продукти, продукти, що містять гістамін, а також надмірне споживання рафінованого цукру можуть сприяти збільшенню вироблення слизу, що ускладнює дихання та викликає набряк носових проходів.

Підніміть голову під час сну

Закладеність носа часто посилюється, коли ви лягаєте спати. Під час сну спробуйте підняти голову за допомогою додаткової подушки, що допоможе слизу відходити і не накопичуватися в носових проходах. Це дозволить значно полегшити дихання вночі.

Використання пари

Ще один ефективний метод для полегшення закладеності – це інгаляції з пари. Закип’ятіть воду в каструлі і вилийте її в миску. Коли пара охолоне до комфортної температури, накрийте голову рушником і нахиліться над каструлею, вдихаючи пару. Це допоможе розширити носові проходи. Також можна використовувати теплу мочалку, змочену в гарячій воді, і покласти її на обличчя для полегшення дихання.

Ароматерапія

Ефірні олії є потужним засобом у боротьбі з закладеністю носа. Як повідомляє Національна асоціація цілісної ароматерапії, ефірні олії можуть зняти запалення, полегшити головний біль та тиск у пазухах. Використовувати їх можна під час масажу обличчя. Ось кілька ефірних олій, які ефективні при закладеності носа:

евкаліпт

чайне дерево

лимон

чебрець

Коли варто звернутися до лікаря

Якщо закладеність носа супроводжується такими симптомами, як набряк обличчя, нечіткий зір, біль у горлі, жовтий або зелений слиз, постійний кашель або часті головні болі, необхідно звернутися до лікаря для отримання професійної консультації та лікування.

