17 листопада вийшов другий сезон серіалу «Прикордонники», в якому глядачі знову побачать своїх улюблених героїв, які зустрічаються з новими викликами. Одним із головних героїв є наставник курсантів Іван Криницький, якого зіграв Володимир Ращук. Сьогодні Преса України розповість, що відомо про актора і чим він займається зараз.

Біографія

Володимир Анатолійович Ращук народився 11 жовтня 1987 року в місті Маріуполь, Донецька область. У юнацтві він активно займався спортом — вільною боротьбою, волейболом та водним поло, здобувши кандидатський рівень майстра спорту з вільної боротьби.

Освіту здобув у Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого, який закінчив у 2010 році. Від 2007 року є актором Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки в Києві.

Володимир Ращук поєднує виступи у театрі, кіно, серіалах і музиці. Він є не лише актором, але й музикантом (грає на гітарі, фортепіано та ударних) та співаком.

Театральні роботи

Серед театральних робіт:

«Вишневий сад» — роль Ермолая Алексеєвича Лопахіна.

«Джульєтта і Ромео» — роль Капулетті.

Кіно та телебачення

Ращук має широкий філмографічний доробок. Серед помітних ролей:

«Про Любов» (2008) — Олег.

«Матч» (2011) — Григорій Киреєв.

«Лист очікування» (2012) — Шорох.

«Відділ 44» (2015) — Глеб Майоров.

«Прикордонники» (серіал) — роль Івана Криницького.

Роль у серіалі «Прикордонники»

У серіалі «Прикордонники» Володимир Ращук виконав одну з головних ролей — курсового офіцера Івана Криницького, який працює з курсантами Національної прикордонної академії. Актор зазначає, що до образу персонажа він залучив власний військовий досвід (у 2022 році він добровільно пішов на службу). За сюжетом, персонаж «Криницький» проводив тренування курсантів за принципом «важко в навчанні — легко в бою», що створювало драматичні і комедійні ситуації.

Володимир Ращук

Особисте життя

Володимир Ращук — не лише актор, але й військовослужбовець. Він служить в Бригаді швидкого реагування Національної гвардії України «Рубіж», батальйон «Свобода», має звання лейтенанта.

Володимир Ращук одружений з акторкою та співачкою Вікторією Білан-Ращук, у пари є дочка Катерина й син Ярема.

Володимир Ращук з дружиною

