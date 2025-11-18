В Україні очікується різке похолодання, сніг, ожеледиця та сильні заморозки. У зв’язку з цим садівникам радять вжити термінових заходів, щоб уникнути проблем у наступному сезоні. Одна з важливих справ, яку необхідно виконати зараз, — це видалення певних елементів з саду.

Про що саме треба не забути, розповідає Преса України, посилаючись на Daily Express.

Що радять експерти садівникам

Згідно з рекомендаціями Homes & Gardens, садівникам слід позбутися бур’янів до настання морозів. Якщо їх не прибрати, вони можуть не тільки пережити холод, а й з’явитися знову навесні, ставши ще більш агресивними і витривалими.

“Відповідь проста: бур’яни потрібно прибирати восени. Те, що ви зробите зараз, визначить, скільки роботи вам доведеться зробити навесні”, — зазначає експертка Емі Енфілд.

За її словами, хоча мороз дійсно знищує частину однорічних бур’янів, він не впливає на багаторічні. Їхні корені залишаються живими і накопичують енергію для весняного росту.

Найнебезпечніші бур’яни, яких потрібно позбутися:

кульбаба

осот

берізка (в’юнок)

пирій

Попри те, що після морозів листя цих бур’янів може виглядати зів’ялим, їхня коренева система залишається активною і продовжує накопичувати енергію для росту.

Чому потрібно діяти саме зараз

До того, як ґрунт замерзне, бур’яни можна легко видалити вручну. Зимою вони “сплять”, але з першим потеплінням вони швидко проростають і засівають ділянку тисячами насінин. Навесні вони виростають раніше, ніж ви встигнете посадити квіти чи овочі.

Тому зараз — найкращий час для того, щоб позбутися небажаної рослинності і забезпечити собі спокійний старт нового сезону в саду.

