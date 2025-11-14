Завтра, 15 листопада, розпочинається Різдвяний піст за церковним календарем — період підготовки до святкування Різдва Христового. Про значення цього посту та його особливості розповідає Преса України з посиланням на бліц-інтерв’ю для РБК-Україна ректора Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрея Православної Церкви України (ПЦУ) Георгія Коваленка.

Особливості Різдвяного посту

За словами експерта, кожен багатоденний піст у церковному календарі має свої особливості. Різдвяний піст можна частково порівняти з Великим постом, який триває 40 днів і також є часом духовного очищення. Однак, як зазначив протоієрей, вони мають різну сутність.

«Великий піст — це шлях до Великодня, час покаяння і спокути, а Різдвяний піст є більш світлим і благодійним», — пояснив священник. Він також зазначив, що у Різдвяний піст ми готуємося до дня народження Ісуса Христа, тому цей період можна вважати часом підготовки до Різдва, святкування якого є важливою подією для віруючих.

Чи вимагає Різдвяний піст підготовки?

Загалом Різдвяний піст не вимагає спеціальної підготовки, на відміну від Великого посту, який має більш суворі правила та традиції підготовки. Протоієрей Коваленко пояснив, що Різдвяний піст не такий суворий і, як правило, в цей період дозволяється вживати рибу, а деякі люди навіть залишають молоко в своєму раціоні.

«Різдвяний піст традиційно не є таким строгим, як Великий. Тому додаткової підготовки до цього посту не потрібно. Сам піст є підготовкою до Різдва», — розповів священник.

Як поводитись під час Різдвяного посту?

Протоієрей Коваленко підкреслив, що, як і на день народження, люди часто приносять подарунки. Тому Різдвяний піст можна розглядати як час підготовки подарунків, а найкращими подарунками для Бога є добрі справи та турбота про тих, хто потребує допомоги.

«Різдвяний піст — це час для добрих справ, турботи про дітей і їхнє виховання, час для просвіти. Ми вчимо колядки, готуємось до різдвяних вистав. Тобто готуємось до Різдва», — підсумував експерт.

Різдвяний піст — це не тільки період утримання від певних страв, а й час для духовного очищення, підготовки до святкування народження Ісуса Христа. Він закликає до добрих справ, турботи про ближніх і підготовки до великого святкування Різдва.

