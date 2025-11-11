До виходу довгоочікуваного фільму «Ілюзія обману 3», кінотеатри вирішили презентувати абсолютно нову концепцію — відро для попкорну, яке дозволяє кожному глядачеві здійснити фокус із зникненням попкорну. Цей незвичайний аксесуар одразу привернув увагу користувачів соцмереж, які вже анонсують, що підуть у кіно виключно заради нього. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Telegram-канал Wall Street по-українськи.

Унікальне відро для попкорну — новий тренд у кінотеатрах

Нова ідея кінотеатрів вже стала популярною серед фанатів фільму і завоювала прихильність соцмереж. Відро для попкорну має спеціальний механізм, який дозволяє створити ефект зникнення попкорну — користувачі можуть побавитись і побачити, як смачний перекус буквально зникає перед їх очима. Це не тільки додає атмосфері магії, а й дозволяє зробити процес споживання попкорну більш захоплюючим.

Соцмережі в захваті від новинки

Не дивно, що соціальні мережі буквально вибухнули від обговорень нововведення. Користувачі активно діляться своїми враженнями та планами: «Якщо я не побачу це відро в кіно, то не знаю, чи варто йти на фільм», — пишуть фанати в коментарях. Можна не сумніватися, що цей незвичайний атрибут стане одним із основних моментів обговорення.

Відро для попкорну може заробити більше за фільм

З огляду на масштабний ажіотаж навколо відра, деякі аналітики навіть жартують, що це аксесуар збере більше грошей, ніж сам фільм. Такий маркетинговий хід виглядає не лише креативно, але й дуже вигідно для кінотеатрів, які створюють нові можливості для залучення глядачів.

Вихід «Ілюзії обману 3» вже викликав значний інтерес, і тепер з таким незвичайним аксесуаром кінотеатри можуть не лише збільшити свої прибутки, а й створити новий тренд серед кіноманів.

Прем’єра фільму в Україні

Прем’єра стрічки в Україні запланована на 13 листопада 2025 року. На початку прокату виставляться великі мережі кінотеатрів, такі як Планета Кіно, які, ймовірно, будуть серед перших, де стане доступним це спеціальне відро.

Раніше ми розповідали, що на Оскар-2026 поїде ще один фільм, знятий в Україні.