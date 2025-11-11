Ангеліна Пичик – блогерка, яка проводить опитування в центрі Києва. Вона підходить до випадкових перехожих та запитує: “Скільки грошей вам потрібно для комфортного життя?” або “Як ви познайомилися?”.

Керівник відеоредакції Liga.net Юрій Смирнов розповів на своїй сторінці у Facebook про минуле Пичик, інформує Преса України. Виявилося, що вона була ведучою на проросійських телеканалах NewsOne та НАШ, які вже закриті. Ці телеканали належали колишньому українському політику Євгенію Мураєву, підозрюваному у державній зраді і нині переховуються в Китаї.

Колишній співведучий Пичик, Макс Назаров, на початку 2025 року отримав підозру від Служби безпеки України за виправдовування збройної агресії Росії проти України.

Зараз справи Ангеліни Пичик йдуть досить добре. Вона почала співпрацювати з відомими українськими брендами, а одним із героїв її останнього відео став ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Це свідчить про те, що репутаційний інститут в Україні не завжди працює ефективно, зазначив Юрій Смирнов.

Посилаючись на моніторинг “Детектор медіа”, Смирнов згадує, що перед початком повномасштабного вторгнення Ангеліна Пичик “закликала не жити в напрузі і відмовитися від руху в НАТО, оскільки цей шлях призводить до загострення”. За його словами, їй намагалися побудувати образ української “Скабєєвої”.

Юрій звернув увагу, що, хоча Назаров наразі під підозрою, Пичик продовжує знімати відео в центрі Києва, де вона брала інтерв’ю у людей. Раніше вони разом вели ефір, в якому з’являвся терорист і ватажок “ЛНР” Родіон Мирошник.

Журналіст підкреслив, що пропагандисти, пов’язані з Євгеном Мураєвим, виправдовувалися тим, що “ведучі не несуть відповідальності за слова гостей”. Смирнов назвав це безглуздям.

“Ведучі, в тому числі й Пичик, лише маніпулювали інформацією і перешкоджали гостям, які намагалися звинувачувати їх у просуванні кремлівських наративів”, – написав він.

Журналіст висловив сподівання, що його допис буде широко розповсюджений в мережі, і люди почнуть відмовлятися від участі в відео з Пичик, а українські бренди звертатимуть увагу на репутаційні ризики при співпраці з нею.

“Потрібно пам’ятати про інформаційних агентів, які просували російські наративи та допомагали Росії вести інформаційну війну проти України. Вчора вони були у ваших телевізорах, а сьогодні вони у ваших TikTok з “розважальним контентом”. Хто знає, де вони будуть завтра і з яким контентом для вашої аудиторії. Інформаційна війна триває кожен день і не зупиняється”, – підсумував Смирнов.

