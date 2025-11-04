Словаччина розглядає можливість зниження вартості транзиту газу своєю територією для українського імпорту за умови укладення «Нафтогазом» довгострокових контрактів. Йдеться про потенційний механізм, який дозволив би оптимізувати витрати на доставку ресурсу та підвищити передбачуваність постачань у середньостроковій перспективі. Такий крок може стати додатковим стимулом для стабілізації внутрішнього ринку, особливо в періоди пікового попиту. Водночас рішення залежатиме від параметрів майбутніх угод і гарантій обсягів. Обидві сторони вже ведуть предметні консультації щодо технічних і комерційних деталей.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на коментар прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко для РБК-Україна. Вона окреслила загальні рамки домовленостей і логіку переговорного процесу.

За її словами, зниження словацького тарифу можливе лише тоді, коли імпортні постачання будуть зафіксовані на тривалий період і з чітко визначеними умовами. Такий підхід, наголосила вона, забезпечує прозорість для операторів систем і мінімізує ризики для учасників ринку. Крім того, довгі контракти створюють підґрунтя для більш вигідної тарифної політики сусідніх країн. Саме тому Україна зацікавлена у формуванні стабільного портфеля імпортних угод.

«Щоб говорити про дисконти на транзит, потрібні саме довгострокові імпортні контракти», — пояснила Свириденко, уточнивши, що мова йде про передбачувані графіки, обсяги та фінансові зобов’язання. Вона підкреслила, що подібні домовленості дозволяють партнерам планувати завантаження інфраструктури та капітальні інвестиції. Також це зменшує волатильність на ринку та спрощує цінові розрахунки для кінцевих споживачів. Уряд, за її словами, підтримує підхід, який поєднує комерційні інтереси з енергетичною безпекою. Саме цей баланс є ключовим для довіри між операторами суміжних систем.

Керівництво «Нафтогазу», за словами прем’єрки, уже готує такі довгострокові угоди. Опрацьовуються параметри строків, механізми ціноутворення та можливі опції гнучкості за обсягами. Окрему увагу приділяють синхронізації з технічними можливостями словацької ГТС і української ГТС, аби забезпечити безперервність транспортування. Також аналізуються потенційні страхові інструменти від ринкових і геополітичних ризиків. Після узгодження умов сторони перейдуть до оформлення контрактної бази.

Зустріч Свириденко та Фіцо

Раніше прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела переговори з главою уряду Словаччини Робертом Фіцо, під час яких обговорили широкий спектр питань двосторонньої співпраці. Перемовини були сфокусовані на координації зусиль у сфері енергетики, логістики й захисту критичної інфраструктури. Українська сторона наголошувала на важливості посилення тиску на Росію та пошуку інструментів, які стимулюватимуть її до миру. Також ішлося про збереження єдності європейських партнерів на тлі сезонних викликів енергосистем. За підсумками зустрічі сторони окреслили дорожню карту подальших дій.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, зі свого боку, заявив про готовність обговорювати потенційне відновлення транзиту російського газу через територію України. Ця теза прозвучала у контексті ширшої дискусії щодо безпеки постачань і диверсифікації маршрутів. Словацька сторона підкреслила, що будь-які рішення мають ухвалюватися з урахуванням європейського законодавства і ринкових реалій. Київ, у свою чергу, наполягає на прозорості та відповідності санкційним режимам. Остаточні параметри можливих схем ще потребують експертного опрацювання.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Словаччина передасть Україні новий пакет енергетичного обладнання на суму 500 тисяч євро. Йдеться про техніку, яка допоможе посилити стійкість мереж і прискорити аварійно-відновлювальні роботи у разі пошкоджень. Додатково уряд Словаччини виділить ще 300 тисяч євро на будівництво укриттів у школах прифронтових регіонів, що посилить безпеку дітей і педагогів. Такі кроки демонструють практичну солідарність і підтримку цивільної інфраструктури. Їх реалізація координуватиметься спільно з українськими відомствами.

Переговори між Свириденко та Фіцо відбулися у Кошицях — другому за величиною місті Словаччини, розташованому на сході країни. Локація зустрічі символічна з огляду на близькість до українського кордону та наявність важливих енергетичних вузлів. Саме через цей регіон проходять ключові маршрути, які можуть бути задіяні в майбутніх схемах імпорту. Учасники наголосили на важливості технічної сумісності та оперативної координації диспетчерів. Окремі сесії були присвячені питанню модернізації газотранспортної інфраструктури.

Свириденко також зазначила, що Україна запропонувала Словаччині створити спільний енергетичний хаб для постачання нафти та газу. Ідея передбачає консолідацію логістики, зберігання та маршрутизації енергоресурсів для підвищення гнучкості ринку. Такий хаб міг би стати платформою для довших контрактів і спільних інвестицій у сховища та інтерконектори. Крім того, він посилив би регіональну енергетичну безпеку й дозволив оперативно реагувати на сезонні коливання. Питання зараз перебуває на етапі техніко-економічного аналізу.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Київ готує для Словаччини альтернативні пропозиції у сфері енергетичної співпраці, покликані зменшити залежність від російських енергоносіїв. Ідеться про комплекси рішень, які поєднують ринкові механізми з інфраструктурними проєктами. Україна послідовно виступає за диверсифікацію джерел і маршрутів, що дозволяє підвищити стійкість як національної, так і регіональної енергосистеми. Такі ініціативи відповідають стратегічним пріоритетам ЄС у сфері безпеки постачань. Партнерські домовленості з Братиславою розглядаються як важливий елемент цього курсу.

Крім того, нещодавно Зеленський анонсував нові домовленості між Україною та Словаччиною. За його словами, найближчим часом очікуються подальші кроки, спрямовані на зміцнення енергетичної співпраці та інфраструктурної взаємодії. Передбачається, що сторони деталізують механізми фінансування та розподілу ризиків. Важливою складовою стане захист критичної інфраструктури й координація дій у разі форс-мажорів. Наступні етапи переговорів мають закріпити попередні домовленості у форматі конкретних угод.

