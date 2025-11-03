У monobank з’явилася можливість відкривати «спільні картки» для близьких людей: власник рахунку у застосунку натискає «Відкрити доступ», обирає отримувача та встановлює місячний ліміт витрат — після цього друга людина може розраховуватися коштами з основного рахунку. Оновлення вже доступне після апдейту застосунку. Про запуск нової картки повідомляє Преса України з посиланням на допис співзасновника банку в Telegram.

Як це працює

За задумом, для отримувача доступу генерується окрема картка з власним номером, але з тим самим балансом; власник бачить усі транзакції за картою, а користувач «спільної» — лише свої. Доступ можна в будь-який момент обмежити або повністю закрити, змінюючи ліміт витрат. Також раніше банк анонсував підготовку до запуску такого формату «парних» карток — нинішній реліз фактично реалізує обіцяну можливість.

Банк паралельно розвиває інші інструменти для спільних фінансів (наприклад, «групові витрати» для поділу чеків), але вони не надавали доступу до самого рахунку — нова опція це змінює і дозволяє контролювати витрати другої людини через ліміти та миттєву відміну доступу.

Клієнтам радять оновити застосунок monobank і налаштовувати доступ лише через офіційні сервіси банку. На тлі активності шахраїв у соцмережах важливо перевіряти автентичність каналів і ботів, користуватися офіційними контактами на сайті банку.

Раніше ми вже розповідали, що в Telegram з’явились фейкові боти Monobank.