Кабінет Міністрів назвав ключові напрями оновленої «Зимової підтримки» для громадян, яка поєднає грошові виплати та низку соціальних сервісів. Про підготовку пакета повідомляє Преса України з посиланням на допис прем’єр-міністерки Юлії Свириденко в Telegram. Вона уточнила, що йдеться як про продовження вже діючих інструментів, так і про запуск нових.

Уряд планує зберегти фіксовані ціни на енергоносії для населення, механізми житлових субсидій та підтримку ОСББ для підвищення енергоефективності, зокрема компенсації на генератори. Також заявлено про збереження мораторію на відключення в прифронтових районах і окремі дотації для внутрішньо переміщених осіб на закупівлю дров. За словами очільниці уряду, ці заходи мають забезпечити базову стійкість домогосподарств узимку та зменшити тиск комунальних витрат на сімейні бюджети.

Паралельно Кабмін готує нові елементи допомоги, серед яких — разова «зимова» виплата для всіх громадян за аналогією з торішньою, а також цільова фінансова підтримка для тих, хто найбільше постраждав від війни чи перебуває у складних життєвих обставинах. Окрема увага приділяється внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім’ям і людям, що втратили роботу через бойові дії, для яких передбачають підвищені суми та спрощені процедури підтвердження права на допомогу.

Серед помітних новацій — програма безоплатних поїздок по Україні від «Укрзалізниці» обсягом до 3000 кілометрів на одну особу, що має розширити мобільність громадян для вирішення нагальних побутових і соціальних питань.

Уряд також анонсував проведення цієї зими комплексної перевірки здоров’я для людей віком 40+, що включатиме базові скринінги й консультації, аби вчасно виявляти ризики та зменшувати навантаження на систему охорони здоров’я в пікові періоди. Детальні умови, порядок подання заяв і точні дати старту окремих компонентів уряд обіцяє оприлюднити найближчим часом після завершення нормативної підготовки.

Варто нагадати, що в Україні стартує програма «Тепла зима», в рамках якої деякі категорії громадян можуть отримати 6500 грн допомоги від держави.