Журналістський колектив «Преса України» вітає своїх читачів з наступаючим Новим Роком! А також…
В ці святкові новорічні дні моі особливі думки і молитви про заручників і про іх родини. Ми щиро…
«Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» щодо головних…
Якщо майже у всьому світі на новорічні та різдвяні свята існують святкові знижки цін на продукти і…
«Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» щодо головних…
Сьогодні, 30 грудня, в Україні та світі, в останній робочий день 2016 року подій очікується зовсім…
01 січня 2017, 00:00«Преса України» вітає своїх читачів з Новим Роком!
Журналістський колектив «Преса України» вітає своїх читачів з наступаючим Новим Роком! А також пропонує разом познайомитися з думкою «мешканців блогосфери» про події минулого 2016 року і про очікування від наступаючого 2017 року.
Сьогодні, 31 грудня, президент України Петро Порошенко заявив, що основним завданням на 2017 рік є…
Екс-губернатор Одесщини та лідер Руху нових сил Михаїл Саакашвілі повідомив, що делегація сенаторів США…
Конструктори унікального приладу «сови мольфара» для українських стрільців продемонстрували в дії своє…
У суботу, 31 грудня, у Маріуполі запустили систему раннього виявлення, попередження та ідентифікації…
У прийдешньому році Україна переможе агресора і вижене його зі своєї території. А російський лідер…
Можливість мирно зустріти Новий рік країна зобов'язана Збройним силам України, Національній гвардії,…
Наступаючий 2017 рік стане вирішальним у питанні звільнення Криму від російської окупації.
Сьогодні, 31 грудня, президент Петро Порошенко спільно із американськими сенаторами прибув у…
Більше сотні українських туристів вже третю добу не можуть вилетіти додому з аеропорту міста Шарджа…
Людство зможе користуватись телепортацією до 2040 року – вчені 09:52
В останній день 2016 року терористи 44 рази обстріляли українських військових – штаб АТО 07:55
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31 грудня 2016, 08:59
Історична довідка: Прокурор СРСР Вишневський увійшов у світову юридичну науку, тому що зумів вигадати клад злочину для найрезультативнішого бойового льотчика другої світової війни Еріха…
30 грудня 2016, 18:48
Святкування в зоні ЧАЕС не буде: людей, охочих там зустріти Новий рік, заарештували
Поліція підозрює керівництво CityCommerce Bank у розтраті 80 млн гривень
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