Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації

01 січня 2017, 00:00

«Преса України» вітає своїх читачів з Новим Роком!

Журналістський колектив «Преса України» вітає своїх читачів з наступаючим Новим Роком! А також пропонує разом познайомитися з думкою «мешканців блогосфери» про події минулого 2016 року і про очікування від наступаючого 2017 року.

﻿
Більше новин
Блоги
Україна
31.12 Порошенко назвав головне завдання на 2017 рік Порошенко назвав головне завдання на 2017 рік
Політика
31.12 Маккейн в Маріуполі: у 2017 році ми переможемо загарбників Маккейн в Маріуполі: у 2017 році ми переможемо загарбників
Економіка
31.12 Рейтингове агентство констатувало валютний дефолт ПриватБанку - Дубинський Рейтингове агентство констатувало валютний дефолт ПриватБанку - Дубинський
Регіони
01.01 Порошенко відкрив два відбудовані мости на Донбасі Порошенко відкрив два відбудовані мости на Донбасі
Світ
01.01 Гутерріш: досягнення миру - пріоритет 2017 року Гутерріш: досягнення миру - пріоритет 2017 року
Кримінал
31.12 У Туреччині терористи мали намір здійснити теракт в новорічну ніч У Туреччині терористи мали намір здійснити теракт в новорічну ніч
Наука і технології
01.01 Людство зможе користуватись телепортацією до 2040 року – вчені Людство зможе користуватись телепортацією до 2040 року – вчені
Цікаве
31.12 Мосійчук привітав українців з Новим роком Мосійчук привітав українців з Новим роком