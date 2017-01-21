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21 січня 2017, 21:07

Руні став найкращим бомбардиром в історії Манчестер Юнайтед

Сьогодні, 21 січня, нападник Вейн Руні став найкращим бомбардиром в історії клубу. Він побив рекорд, який тримався 40 років.

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