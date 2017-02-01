На початку війни армії не було, від слова зовсім. Не було настільки, що ми чекали і боялися…
Боротьба з корупцією в Україні, яка триває вже кілька років, поки не приносить відчутних…
Українська корупція вже давно прославилася на весь світ, проте останні «проковтнуті» нею суми, які…
У той час як політики заявляють, що жити стало краще і веселіше і якщо не сьогодні – то завтра…
«Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» про резонансні…
Сьогодні, 1 лютого, в Україні та світі відбудеться низка важливих подій. Зокрема, у Чорному морі ВМС…
01 лютого 2017, 19:25Савченко пообіцяла боротися з Порошенком всіма доступними методами
Народний депутат України Надія Савченко заявила, що вважає президента України Петра Порошенка ворогом українського народу. Також політик розповіла, як можна вивести Україну з кризи.
В середу, 1 лютого, прес-секретар російського глави Дмитро Пєсков назвав загострення ситуації на Донбасі…
Росія робить все можливе, щоб дестабілізувати ситуацію в усіх регіонах України, і не гребує…
Під час здійснення польоту в повітряному просторі України в районі Одеського газового родовища літак ЗСУ…
Ігор Давлєєв, який більш відомий за позивним «Консул», спростував інформацію про свою загибель 31…
Депутати Верховної Ради звернулися в правоохоронні ораны з проханням дати оцінку провокаційним…
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном…
У Російській Федерації заявили, що український літак Ан-26 нібито вчинив два провокаційних заходи на…
У середу, 1 лютого, у Святошинському районі української столиці загорілася новобудова. Дим від…
Генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов заявив, що підприємство…
Відомі українські кондитерські компанії опустились у світовому рейтингу 21:47
Радикальна партія доставила в Авдіївку гуманітарну допомогу (ВІДЕО) 21:27
У ВМС України заявили, що обстріляний Ан-26 нічого не порушував 21:19
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У суді ООН скоро заслухають справу про фінансування РФ терористів на Донбасі – МЗС України 21:11
Прощання з загиблими під Авдіївкою бійцями 72-ї бригади - фотоальбом 21:06
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ЗСУ зможуть гідно відповісти на всі потуги агресора - нардеп (ВІДЕО) 20:42
В СБУ прокоментували можливий приїзд терориста «Вагнера» в Україну 20:41
Нас не убивають, убивають вас: «Консул» спростував власну смерть (ВІДЕО) 20:36
У районі Авдіївки сили АТО обстріляли безпілотник ОБСЄ – «ДНР» 20:09
Ляшко застеріг Порошенка та Гройсмана від підписання меморандуму з МВФ 20:07
Депутати попросили правоохоронців перевірити висловлювання Шуфрича на російському ТБ (ВІДЕО) 20:03
Порошенко провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю 19:34
Савченко пообіцяла боротися з Порошенком всіма доступними методами 19:25
Кремль планує скористатися ескалацією на Донбасі для відновлення діалогу з США 19:20
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В Україні надзвичайно жахлива ситуація з люстрацією дрібних посадовців! А здебільшого така ситуація спостерігається саме в органах МВС. Так сьогодні привернув нашу увагу полковник…
30 січня 2017, 18:14
Із соціального натуралізму випливає, що верховенство права в Україні утвердиться природним чином лише тоді, коли відбудуться соціальні (тобто, політичні, економічні, правові, моральні) реформи, в…
29 січня 2017, 11:23
Порошенко нагородив бійця з позивним «Орел» званням Герой України
В СБУ прокоментували можливий приїзд терориста «Вагнера» в Україну
Росія намагається посіяти хаос в Україні за допомогою криміналітету - СБУ
Лідери України та Румунії обмінялися привітаннями з нагоди 25-річчя дипвідносин
Депутати попросили правоохоронців перевірити висловлювання Шуфрича на російському ТБ (ВІДЕО)
Порошенко провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю
Савченко пообіцяла боротися з Порошенком всіма доступними методами
Кремль планує скористатися ескалацією на Донбасі для відновлення діалогу з США
Журналіст закликав росіян заглянути в очі українців, які гинуть від рішень Путіна (ВІДЕО)
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