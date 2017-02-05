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05 лютого 2017, 18:38

Віце-президент США назвав умови скасування санкцій проти Росії

Сполучені Штати Америки турбує нинішнє загострення збройного конфлікту на Донбасі, тому від дій Москви і залежатиме ситуація з економічними обмеженнями стосовно неї.

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