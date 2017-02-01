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01 лютого 2017, 19:25

Савченко пообіцяла боротися з Порошенком всіма доступними методами

Народний депутат України Надія Савченко заявила, що вважає президента України Петра Порошенка ворогом українського народу. Також політик розповіла, як можна вивести Україну з кризи.

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