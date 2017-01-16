«Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» про резонансні…
Сьогодні, 16 січня, в Україні та світі відбудеться низка важливих подій. Зокрема, у Києві…
Після інавгурації президента США Дональда Трампа першим важливим для України питанням стане…
«Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» про резонансні…
Надія Савченко, як колишня льотчиця в політиці теж звикла виконувати певні небезпечні «повітряні…
«Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» про резонансні…
16 січня 2017, 15:51У Путіна наказали сепаратистам готуватися до повернення до складу України
Помічник президента Росії Владислав Сурков взяв участь в нараді в окупованому Донецьку, в ході якої висловив невдоволення діями керівників бойовиків і шокував присутніх низкою вимог Кремля.
Художник Петро Павленський був змушений виїхати з Росії до Франції разом зі своєю соратницею Оксаною…
Для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом у 2017 році український уряд зобов’язаний ще…
За словами віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка нинішній уряд і влада жодним інституціям не давали…
Кремль готовий розглянути питання скорочення ядерного озброєння, йдучи назустріч пропозиції…
У понеділок вночі, 16 грудня, в столиці України стався прикрий інцидент – невідомі зловмисники…
Художник Петро Павленський був змушений виїхати з Росії до Франції разом зі своєю соратницею Оксаною…
Тетяна Проторченко, прес-секретар Надії Савченко, розповіла, як проходить процес оновлення списків…
Народний депутат Сергій Пашинський зізнався, що хоче упередженого слідства у кримінальній справі, по…
Для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом у 2017 році український уряд зобов’язаний ще…
Політолог розповів про головні причини візиту Байдена до України 17:45
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Кремль може використовувати в своїх цілях сніданок Пінчука в Давосі - віце-прем'єр 17:36
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У Путіна наказали сепаратистам готуватися до повернення до складу України 15:51
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Залучення наших псевдобізнесменів до влади - це одна з причин деморалізації влади і зараження її вірусом корупції!Ідея про те, що до влади треба залучати вітчизняних…
14 січня 2017, 13:40
Спроба злого фельєтону. Треба постібатися з МЗС України, недоміністра Паші Клімкіна, якого вже чекає амбасада в Москві – зручніше їздити до рідні у Воронеж.…
13 січня 2017, 20:51