«Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» про резонансні…
Однією з найбільш обговорюваних в Мережі тем останнього дня став замах на начальника управління…
Новий 2017 рік відзначився змінами, поки лише на папері, у питанні мовному. Традиційно за українську…
«Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» про резонансні…
Яких тільки обіцянок не давала нинішня українська влада народу за останні роки. Якщо згадати…
«Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» про резонансні…
05 лютого 2017, 18:38Віце-президент США назвав умови скасування санкцій проти Росії
Сполучені Штати Америки турбує нинішнє загострення збройного конфлікту на Донбасі, тому від дій Москви і залежатиме ситуація з економічними обмеженнями стосовно неї.
Організація об'єднаних націй стурбована тим, що українська сторона не здійснює соціальні виплати і не…
За словами керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, за сім…
В мережі опубліковано відео втечі терористів з поля бою. Автор стверджує, що це була їх невдала…
Президент України Петро Порошенко повідомив, що ремонтні бригади поблизу Авдіївки виконали…
Народний депутата від БПП Володимир Ар’єв перепросив за образи на адресу Юлії Тимошенко, але…
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що запропоноване його австрійським колегою…
На поточний момент в Авдіївці Донецької області відновлена подача газу і тепла. Вода в місто…
Через невдалі штурмові дії російсько-терористичних військ проти сил АТО лікарні окупованого Донецька…
Розмова з Порошенком є сигналом для європейців з боку Трампа - Марчук 23:17
«Укроборонпром» відкриє представництва у Туреччині та Польщі - Гройсман 22:39
Савченко розповіла про намагання російської влади завербувати її 22:09
Мітинги у Румунії не припиняються: люди вимагають відставки уряду 21:59
Волонтер розповів, як війна на Донбасі може закінчиться за кілька годин 21:42
Ляшко відреагував на відновлення електропостачання до Авдіївки 21:36
Працівникам однієї із компаній Бельгії імплантували під шкіру електронні чипи 20:48
Через позитивні допінг-проби WBC викреслила Повєткіна з рейтингів 20:19
У Польщі закликали США задуматися про надання Україні летальної зброї 19:22
«Євробачення-2017»: вартість квитків сягатиме від 40 до 200 євро 18:59
З’явилося відео втечі бойовиків від ЗСУ під Авдіївкою (ВІДЕО) 18:55
Віце-президент США назвав умови скасування санкцій проти Росії 18:38
Патріотичний плакат крокує світом! Цього разу поширюється легендарний плакат Юрія Неросліка “Крим – це Україна!”.Українці флешмобом вирішили нагадати світовій громадськості про ганебну окупацію Криму…
05 лютого 2017, 22:01
Павло Жебрівський з Авдіївки. Нагадуємо про музеї! Команда Донецької ВЦА на чолі з Головою, добровольцем АТО Павлом Жебрівським, показала вищий рівень професіоналізму і патріотизму…
04 лютого 2017, 15:36
Рева прокоментував інформацію про підвищення цін через збільшення «мінімалки»
Підвищення заробітної плати позитивно вплине на зайнятість населення – Гонтарева
Київські активісти влаштували облави на російські банки (ВІДЕО)
НБУ підняв офіційний курс золота та інших банківських металів