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16 січня 2017, 15:51

У Путіна наказали сепаратистам готуватися до повернення до складу України

Помічник президента Росії Владислав Сурков взяв участь в нараді в окупованому Донецьку, в ході якої висловив невдоволення діями керівників бойовиків і шокував присутніх низкою вимог Кремля.

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