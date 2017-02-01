Юрій Бірюков: а коли відбувається біда - армія розгортає польові кухні (ФОТО) На початку війни армії не було, від слова зовсім. Не було настільки, що ми чекали і боялися…

Непереможна українська корупція Боротьба з корупцією в Україні, яка триває вже кілька років, поки не приносить відчутних…

Проблема майбутнього України або нездоровий егоїзм Українська корупція вже давно прославилася на весь світ, проте останні «проковтнуті» нею суми, які…

Особливості працевлаштування українців в європейських країнах У той час як політики заявляють, що жити стало краще і веселіше і якщо не сьогодні – то завтра…

31 січня в цитатах: «...Авдіївка - це плювок в обличчя всім, хто намагається домовитися з Кремлем про мир за всяку ціну...» «Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» про резонансні…