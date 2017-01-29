Історія Косово – це приклад слабкості системи міжнародних відносин, коли в глухому куті знаходяться…
«Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» про резонансні…
Протягом двох з половиною років військового конфлікту на Донбасі відбуваються стихійні спроби…
«Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» про резонансні…
Проаналізувавши всі 25 років "Незалежності" (в лапках свідомо), прийшла до висновку: президент в…
«Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» про резонансні…
29 січня 2017, 17:21Кабакаєв озвучив втрати бойовиків в ході боїв під Авдіївкою
Бійцям антитерористичної операції на Донбасі вдалося дати гідну відсіч проросійським бойовикам під Адіївкою Донецької області.
У Вільнюсі обговорюють питання про те, щоб забрати у Росії Калінінградську область, яка стала частиною…
Сьогодні, 29 січня, один із організаторі блокади на Донбасі Анатолій Виногородський повідомив, що…
Прес-служба Білого дому розповсюдила свою версію результатів переговорів лідерів США і Росії. Вони, за…
Поблизу Авдіївки підрозділами ЗСУ було знищено цілу групу добре підготовлених бойовиків, серед яких…
Освітній YouTube-канал для дітей «Kids Learning Tube», який імовірно адмініструється в США,…
Горлівський журналіст Микита Сініцин повідомив про різке загострення ситуації в районі Авдіївської…
Глава НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв заявив, що Європейський союз повинен заблокувати проект…
До учасників блокади з окупованими територіями в Луганській області їдуть кілька автобусів з…
У зв’язку із сьогоднішнім загостренням ситуації у районі Авдіївської промзони українські війська у…
США охопили масові протести проти антиміграційних обмежень 01:57
Власники «грін-карт» зможуть без перешкод приїжджати в США не зважаючи на заборону – Прібус 00:28
Сутичка в одному з московських ТРЦ закінчилась смертю підлітка 00:26
Клімкін розповів, коли суд в Гаазі почне розглядати позов України проти РФ 00:05
Сенатор Маккейн негативно відгукнувся про антиміграційний закон Трампа 23:51
На Чернігівщині Ляшко привітав обласну команду-лідера з міні-футболу серед ветеранів (ФОТО) 23:32
Львівський райсуд відмовився брати під варту затриманого київського суддю 22:39
Путін мріє повернути Україні Донбас на своїх умовах - журналіст (ВІДЕО) 22:35
Під час смолоскипної ходи на вшанування Героїв Крут у Слов’янську стався вибух (ВІДЕО) 22:19
Експерт заявив про зацікавленість Порошенка та Кремля у дострокових виборах до Ради 22:05
У Трампа прокоментували рішення щодо обмеження в'їзду для мігрантів 21:39
Влітку 2017 року білоруси презентують електрокар власного виробництва 21:36
Журналіст висміяв прохання Коболєва про зупинення будівництва «Північного потоку-2» 21:30
Результати обстрілу проросійськими бойовиками Авдіївки - фотоальбом 21:16
Знищений «Грек» був одним з найдосвідченіших командирів бойовиків - Бутусов 21:11
Полторак відвідав військовий госпіталь на Львівщині (ФОТО) 20:48
Із соціального натуралізму випливає, що верховенство права в Україні утвердиться природним чином лише тоді, коли відбудуться соціальні (тобто, політичні, економічні, правові, моральні) реформи, в…
29 січня 2017, 11:23
Кажуть, що ПАРЄ черговий раз б'є на сполох щодо корупції в Україні...А чи розуміють експерти ПАРЄ природу нашої корупції? Чи розуміють вони, що наша…
27 січня 2017, 11:11
Путін мріє повернути Україні Донбас на своїх умовах - журналіст (ВІДЕО)
Експерт заявив про зацікавленість Порошенка та Кремля у дострокових виборах до Ради
Дубинський різко розкритикував владних «реформаторів» за надмірні комунальні тарифи
СБУ працює над новими викидами пропаганди із російським Кримом – джерело (ВІДЕО)
Сенатор Маккейн негативно відгукнувся про антиміграційний закон Трампа
У Трампа прокоментували рішення щодо обмеження в'їзду для мігрантів
Канадська влада висловила готовність приймати біженців після скандального рішення Трампа
СБУ працює над новими викидами пропаганди із російським Кримом – джерело (ВІДЕО)
Скандально відома волонтерка показала розваги «москалів» на Кіпрі (ВІДЕО)
Користувачі мережі висміяли запрошення українських авіаконструкторів до РФ (ФОТО)
У Ватикані карбуватимуть євро лише із зображеннями герба та зірки ЄС
Вінницьке командування повітряних сил ЗСУ взяло участь у флешмобі «22 Pushup Challenge» (ВІДЕО)