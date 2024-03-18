Які наслідки російської ракетної атаки на Сумщині?

Сумська обласна військова адміністрація надала інформацію про наслідки ракетної атаки по Сумах. Об’єкти цивільної інфраструктури були пошкоджені, проте серед громадянських немає жертв, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу Сумської ОВА.

Сумська ОВА зафіксувала результати атаки з використанням ракетних бойових запасів з боку Збройних Сил Російської Федерації. Під час цієї атаки не постраждали мирні жителі Сум. Проте українська протиповітряна оборона не змогла збити цілі.

Тому було пошкоджено інфраструктуру цивільного спектру. Міські екстрені служби вже перебувають на місці події та проводять роботу з усунення наслідків.

Заявляється, що на даний момент на кордоні ситуація перебуває під контролем українських військових. Проте потрібно бути уважним до сигналів повітряної тривоги.

Раніше обстріл Константинопольської, постраждали підлітки.