Як українським військовим оскаржити рішення військово-лікарської комісії?

Військові української держави можуть оскаржити рішення військово-лікарської комісії. Для цього потрібно дотримуватись простого алгоритму дій, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство оборони України.

Міністерство оборони України заявило, що при ухвалі військово-лікарської комісією ступеня тяжкості поранення або травми ви не згодні з її думкою, можна оскаржити рішення ВВК.

Для того, щоб зробити це насамперед, потрібно написати письмове звернення до командира частини з розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми. Після цього командир направить вас на лікарсько-експертну комісію. Після цього заключне слово скаже ВЕК.

Якщо працездатність була втрачена більш ніж на 60 днів, будь-яка травма автоматично отримує статус важкої. На цьому наголосили у Міністерстві оборони України.

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