Що сказали Макрон та Зеленський про перспективи європейської безпеки на тлі російської агресії?

Влада французької держави, зокрема президент республіки Еммануель Макрон, активно напрацьовує перспективу стратегічного плану для забезпечення надійного захисту для Європейського Союзу. Вона необхідна на тлі повномасштабної військової агресії з боку Російської Федерації, повідомляє “Преса України“.

Еммануель Макрон, зазначивши “французьке лідерство в Європі”, заявив про те, що Європейський Союз повинен продовжувати думати над питанням забезпечення безпеки як для української держави, так і для всього союзу в цілому.

Володимир Зеленський заявив, що Україна цінує всі дії Франції та її лідера зокрема. Він підтвердив, що дана стратегічна перспектива необхідна. Тому що військова агресія Російської Федерації триває вже два роки.

Крім цього Володимир Зеленський опублікував відео, де провів підсумок останніх подій.

Також лідер України зазначив, що всі країни-партнери України за цей тиждень допомогли країні та ухвалили важливі рішення. Зокрема він заявив про оголошені цього тижня рішення щодо підтримки з боку США, Данії, Греції, Німеччини та Канади.

Раніше Макрон повідомив про те, що закликатиме РФ дотримуватися “тиші”.