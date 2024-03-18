Нова хвиля фейків про Сумську область, хибний наступ ЗС РФ

У мережі Інтернет почав своє поширення фейк у тому, що Збройні Сили Російської Федерації проводять наступ. Жителів Сумської області закликали до того, щоб не вірити цій неправдивій інформації, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Сумської військової адміністрації.

Сумська військова адміністрація закликала жителів регіону не вірити хибним джерелам інформації щодо настання Збройних Сил Російської Федерації.

“Немає жодного наступу на даний момент. Українські військові тримають ситуацію під контролем”, – заявили в Одеській ОВА.

Також в адміністрації додали, що інформація цього плану є важливою, тому при настанні російських сил мешканцям регіону повідомлять, використовуючи офіційні ЗМІ та групи в соціальних мережах і месенджерах.

“Ця “інформація” не більше ніж страшилка, щоб дестабілізувати ситуацію серед мирного населення”, – додали в ОВА.

Також РФ розповсюджувала фейки про казковий «контрнаступ» України.