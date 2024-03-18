“Нестача боєприпасів змушує ЗСУ відступати на другу та третю лінії оборони”, – Джон Кірбі

Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі зробив заяву про те, що нестача бойових запасів в Україні на Донеччині змушує українські військові формування відходити. Збройні Сили України через голод боєприпасів змушені відходити на другу та третю лінії оборони, повідомляє “Преса України” з посиланням на Голос Америки.

Джон Кірбі заявив, що боєприпаси голоду в українській армії є важливою проблемою, яку потрібно вирішувати. Тому що через недостатню кількість боєприпасів українська армія поступово відходить на нижчі лінії оброни.

“У них закінчуються боєприпаси на Донбасі. Вони зараз переходять на другі, треті лінії оборони. Російські військові продовжують спроби тиску з використанням переваги в числі. Українській армії необхідна підтримка”, – заявив Кірбі.

Також американський політик заявив, що Америка не направить в Україну війська.