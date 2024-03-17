Close Menu
Актуально
Підписатися
Неділя, 17 Березня

“Довгострокового світу не буде без Криму”, – Макрон

Чинний лідер Франції Еммануель Макрон заявив, що довгострокового світу не може бути якщо не будуть задоволені умови.
Багровий Ілля  Світ Коментарів немає1 хвилина читання
French President Emmanuel Macron speaks during a press conference at the Elysee Palace in Paris, Monday, Feb. 26, 2024. More than 20 European heads of state and government and other Western officials are gathering in a show of unity for Ukraine, signaling to Russia that their support for Kyiv isn't wavering as the full-scale invasion grinds into a third year. (Gonzalo Fuentes/Pool via AP)

Чинний лідер Франції Еммануель Макрон заявив, що довгострокового світу не може бути якщо не будуть задоволені умови. Найголовніше з них – повернення до міжнародно визнаних кордонів України, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяву.

Макрон заявив, що без повернення всіх окупованих українських земель тривалого миру з Російською Федерацією бути не може. Він затвердив, що на даний момент Росія і кремлівський режим безумовний противник.

Він підкреслює, що війна йде не проти російського народу, а проти режиму, через який європейські цінності перебувають у небезпеці. Франція робить все, що в її силах, щоб допомагати Україні у війні проти кремлівського режиму.

За словами Le Monde Макрон перетворився з голуба, перетворився на яструба.

Post Views: 24
В тему
Додати коментар
Залишити відповідь