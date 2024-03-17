“Довгострокового світу не буде без Криму”, – Макрон

Чинний лідер Франції Еммануель Макрон заявив, що довгострокового світу не може бути якщо не будуть задоволені умови. Найголовніше з них – повернення до міжнародно визнаних кордонів України, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяву.

Макрон заявив, що без повернення всіх окупованих українських земель тривалого миру з Російською Федерацією бути не може. Він затвердив, що на даний момент Росія і кремлівський режим безумовний противник.

Він підкреслює, що війна йде не проти російського народу, а проти режиму, через який європейські цінності перебувають у небезпеці. Франція робить все, що в її силах, щоб допомагати Україні у війні проти кремлівського режиму.

За словами Le Monde Макрон перетворився з голуба, перетворився на яструба.