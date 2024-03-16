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Субота, 16 Березня

Канада та ООН відправили машини для розмінування до ДС НС та Харківської області

Представники Канади та представники ООН вирішили передати українській державі важливе обладнання.
Багровий Ілля  Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Представники канадської держави, а також представники Організації Об’єднаних Націй вирішили передати українській державі важливе обладнання. Воно допоможе українським військовим та спецслужбистам розмінувати територію країни, повідомляє “Преса України” з посиланням на Харківську ОВА.

У посольстві Канади повідомили, що Державну службу надзвичайних ситуацій України вже передали ще 10 транспортних засобів для знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Всесвітня продовольча програма ООН придбала машини для розмінування територій. Вони вже спрямовані до Харківської області української держави.

Нагадаємо, що від міни загинула відома волонтерка.

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