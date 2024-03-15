Rheinmetall збудує в Україні 4 заводи. Де вони будуть розташовані?

Німецька фірма Rheinmetall планує побудувати на території України щонайменше 4 заводи. Rheinmetall хоче досягти рекордного обсягу продажів, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Guardian.

Збройна промисловість у Німеччині почала розвиватися з великими темпами завдяки війні в Україні. Зростання загрози з боку Російської Федерації почала процеси переозброєння Німеччини.

Крім цього Rheinmetall фіксує зростання попиту на озброєння, який почався минулого року. Компанія заявила, що побудує в Україні щонайменше 4 заводи. Вони допомагатимуть українській державі у питаннях озброєння снарядами, військовою технікою, а також порохом та зенітними знаряддями.

Франція також пообіцяла посилити підтримку України.