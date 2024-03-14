Україна отримала продовження торговельних пільг від Європарламенту, але з обмеженнями

Депутати Європейського парламенту на пленарній сесії внесли поправки до поновлення функціонування заходів щодо лібералізації торгівлі щодо української держави. Це зроблено для того, щоб отримати посилені гарантії щодо європейських фермерів, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу Європарламенту.

Європейські депутати проголосували загалом 347 разів “за”, 117 “проти”, а також 99 депутатів обрали варіант “утриматися”. Внесення змін до пропозиції Єврокомісії схвалено. Тепер припинення мит та квот для українських сільськогосподарських продуктів триватиме ще рік. До червня 2025 року.

Раніше депутати Європарламенту дали екологічну оцінку Авдіївському КХЗ.