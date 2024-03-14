Дозволи на перебування у прикордонній смузі: нова практика від ДПСУ

Державна прикордонна служба української держави розпочала видачу документів, що дають право на перебування у прикордонній смузі, ширина якої становить 5 кілометрів від лінії кордону держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу ДПСУ.

ДПСУ зазначають, що днями набрав чинності наказ Міністерства внутрішніх справ України про те, що форма рішень, що дають дозвіл на в’їзд, перебування, проживання, проведення робіт, а також перепустку до прикордонної смуги схвалено.

Цей режим передбачає запровадження обмежень вільного в’їзду, перебування, проживання, виконання робіт і пересування осіб у прикордонній смузі. Прикордонна служба при цьому видає спеціалізовані документи.

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