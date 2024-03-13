Збільшення тривог: чи можливий перехід на дистанційне навчання у школах Сум?

Навчання у сумських школах можуть перевести на дистанційну форму навчання. Це пов’язано з тим, що у регіоні різко збільшилася кількість повітряних тривог, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяву начальника Сумської міської військової адміністрації.

“Увага сумчан! Після проведення оцінки стрімкого зростання кількості повітряних тривог за останній час військова адміністрація прийняла термінові збори комісії ТЕБ та НС. На зборах йшлося про переведення на дистанційну форму навчання у закладах середньої освіти”, – заявив Олексій Дрозденко.

Також він додав, що рішення має бути остаточно затверджено в найкоротші терміни.

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