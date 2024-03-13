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Середа, 13 Березня

Українські дрони: Зеленський упевнений у їх успішному застосуванні.

Українські ББЛА продовжують свою ефективну роботу з важливих об'єктів ЗС РФ.
Багровий Ілля  Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Безпілотні літальні апарати, вироблені в Україні, продовжують свою ефективну роботу по важливих об’єктах Збройних Сил Російської Федерації. Це бачать усі, повідомляє “Преса України” з посиланням на звернення чинного лідера України.

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що сьогодні він отримав попередні результати з приводу застосування дронів. Цю інформацію надало Головне управління розвідки та Служби безпеки України.

“Я думаю, що всі можуть це побачити. Більше того, все це бачать. Бачать, що наші дрони успішно виконують свою роботу. Дальнобійно, чітко. Наша далекобійність – реальне наближення безпеки для всіх”, – заявив Зеленський.

Українські військові раніше отримали армію дронів.

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