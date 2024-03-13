Друга хвиля евакуації: 47 українців залишили сектор Газа за даними ГУР

Із території Сектору Газа змогли евакуювати ще 47 цивільних осіб України. Це сталося у вівторок 12 березня, повідомляє “Преса України” із посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міноборони України.

Як повідомляється, місію з евакуації цивільного населення виконали представники Головного управління розвідки. Вони займалися цим разом із працівниками українських посольств в Ізраїлі, а також Єгипті.

Евакуйовані цивільні спочатку були розміщені в єгипетському готелі. Після цього за допомогою авіарейсу з Хургади вони прибули до Молдови, звідки вже було переміщено до Одеси за допомогою наземного транспорту.

Евакуація також допомагає ізраїльській армії підготуватися до операції.