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Середа, 13 Березня

Друга хвиля евакуації: 47 українців залишили сектор Газа за даними ГУР

Із території Сектору Газа змогли евакуювати ще 47 цивільних осіб України.
Багровий Ілля  Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Із території Сектору Газа змогли евакуювати ще 47 цивільних осіб України. Це сталося у вівторок 12 березня, повідомляє “Преса України” із посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міноборони України.

Як повідомляється, місію з евакуації цивільного населення виконали представники Головного управління розвідки. Вони займалися цим разом із працівниками українських посольств в Ізраїлі, а також Єгипті.

Евакуйовані цивільні спочатку були розміщені в єгипетському готелі. Після цього за допомогою авіарейсу з Хургади вони прибули до Молдови, звідки вже було переміщено до Одеси за допомогою наземного транспорту.

Евакуація також допомагає ізраїльській армії підготуватися до операції.

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