Переговори з Росією: аналітика заяви Папи Римського

Папа Римський Франциск не вперше робить заяви, які можна трактувати з різних боків щодо війни в Україні. Можна припустити, що він втратив зв’язок із реальністю політичного спектру, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяву політолога Володимира Фесенка.

Політолог Володимир Фесенко заявив, що Україна не могла проігнорувати слова Папи Римського. Більше того, проти висловлювань виступили з гострою критикою представники країн із населенням, яке проповідує католицизм.

“Для нас важлива позиція різних лідерів впливових країн. Але це не означає, що їхня позиція впливатиме на нашу. Що стосується Папи Римського, він неодноразово робив заяви, які викликають критику. Громадська думка в Україні це не змінить, як і на перспективи мирного процесу .”, – заявив Фесенко.

Раніше Папа Римський змусив турбуватися Росію.