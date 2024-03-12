Економічне бронювання у Раді – два варіанти закону на розгляді

У Верховній Раді може з’явитись новий законопроект, який впливатиме на мобілізаційну систему країни. Цей законопроект про економічне бронювання від мобілізації. Його реєстрацію заплановано на кінець березня 2024 року, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Суспільне“.

Народний депутат Дмитро Наталуха заявив, що на даний момент Верховна Рада розглядає два варіанти економічного бронювання.

“Перша модель це модель, народжена в Офісі президента, про 35 тисяч гривень. Друга модель це та, над якою зараз ведеться робота. Модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу. Це бронювання ігнорує посаду особи, заробітну плату та інші критерії .”, – заявив Наталуха.

Крім цього, розглядаються зміни в законопроекті про мобілізацію.