Внутрішні переселенці можуть отримати підтримку: Куди звернутися за допомогою

Внутрішньопереселені особи можуть для отримання підтримки з боку держави звертатися до Центру надання адміністративних послуг. Такі є як у великих містах, так і в окремих районах держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство з реінтеграції.

Зазначається, що починаючи з 1 березня після того, як були подані заяви про постановку на облік для внутрішніх переселенців, слід звертатися до відповідних органів захисту соціальної сфери. Їх можна знайти в містах, громадах, регіонах та окремих районах. Або можна звернутися до районного ЦНАПу.

Також підкреслюється, що цей процес працює і при отриманні допомоги, передбаченої для цього типу громадян.

Також внутрішні переселенці можуть отримати різні вакцинації.