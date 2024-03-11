Умови опіки над дітьми в Україні стали простішими: Вплив військового стану

Поки в українській державі активно воєнний стан, у країні спрощено процедуру опіки чи піклування над дітьми. Це викриття створено з огляду на те, що під час проведення евакуаційних процесів чи окупації почастішали випадки загибелі батьків, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяву Міністерства з реінтеграції.

Міністерство з реінтеграції заявило, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну почастішали випадки смерті, зникнення безвісти та інших надзвичайних випадків з батьками. Тому було ухвалено рішення про спрощення на час воєнного стану оформлення опіки чи піклування над дітьми.

Таким чином, діти зможуть отримати нову родину набагато швидше.

Майбутні опікуни також мають пройти спеціалізований курс.