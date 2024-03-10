Євробачення 2024: Хорватія піднімається у рейтингу прогнозів букмекерів

Прогнози світових букмекерів щодо того, хто переможе на конкурсі Євробачення 2024 знову зазнали оновлення. Протягом тривалої кількості часу українська держава тримала лідируючу позицію, проте нещодавно Хорватія почала підніматися за рейтингом, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт Eurovision world.

Хорватія почала швидко набирати позиції у Євробаченні 2024 року. При тому, що Україна впевнено тримала лідерство, наразі думки почали поділятися щодо того, хто за підсумком стане переможцем конкурсу.

Букмекери заявляють, що Хорватія має 15% шанс на те, щоб здобути перемогу. Українська держава має шанс 14%, і Швейцарія – 8% шанс.

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