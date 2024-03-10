Усиновлення в Україні: Обов’язковий навчальний курс для майбутніх опікунів

Одним із обов’язкових етапів для усиновлення чи створення прийомної сім’ї є процедура проходження майбутніми опікунами спеціального навчального курсу. Ця вимога, виставлена державою, повідомляє “Преса України” з посиланням на програму “Рінат Ахметов – Дітям. Сиротству – ні!”.

заявляється що кожна дитина, яка не має батьків може мати травму. Тому дорослі люди повинні це розуміти перед тим, як наважуватися всиновлювати дитину.

Необхідно мати на увазі можливі проблеми зі здоров’ям дитини, тому необхідно відразу з’ясувати, чи є у дитини проблеми, чи ні. Також необхідно пройти спеціальний навчальний курс, під час якого інструктори розкажуть як потрібно поводитися з дитиною.

Раніше вже говорилося, як підготується до усиновлення.