Німецька пенсія для українських біженців: Які умови потрібно дотриматися

Українські біженці на території німецької держави можуть одержати німецьку пенсію. Стало відомо з якої підстави українці в Німеччині можуть отримати німецьку пенсію, повідомляє “Преса України“.

Отримати німецьку пенсію, будучи мігрантом з України, не найпростіше завдання. Проте це питання цікавить багатьох мігрантів. Згідно з місцевим законодавством, загалом громадяни інших країн мають право на те, щоб отримати пенсію в Німеччині.

Але для цього потрібно легально проживати у Німеччині, бути пенсинного віку, мати офіційну роботу та страховку, сплачувати внески до пенсійного фонду німецької держави.

У Британії біженці отримають 11,5 мільйона фунтів стерлінгів.