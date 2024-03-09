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Субота, 9 Березня

Німецька пенсія для українських біженців: Які умови потрібно дотриматися

Українські біженці на території німецької держави можуть одержати німецьку пенсію.
Багровий Ілля  Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Українські біженці на території німецької держави можуть одержати німецьку пенсію. Стало відомо з якої підстави українці в Німеччині можуть отримати німецьку пенсію, повідомляє “Преса України“.

Отримати німецьку пенсію, будучи мігрантом з України, не найпростіше завдання. Проте це питання цікавить багатьох мігрантів. Згідно з місцевим законодавством, загалом громадяни інших країн мають право на те, щоб отримати пенсію в Німеччині.

Але для цього потрібно легально проживати у Німеччині, бути пенсинного віку, мати офіційну роботу та страховку, сплачувати внески до пенсійного фонду німецької держави.

У Британії біженці отримають 11,5 мільйона фунтів стерлінгів.

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