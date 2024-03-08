Військові експерти: ЗСУ успішно застосовують безпілотники проти російських кораблів

Українські безпілотні навідні апарати вже давно використовуються Збройними силами України для ударів по російських кораблях. Вони змінили правила війни та нав’язали російській армії нові умови війни, повідомляє “Преса України“.

За словами військово-морського експерта Defence Express, водні дрони стали одним із головних інструментів Збройних Сил України проти російських солдатів. Це стосується першої Чорноморського регіону.

Морські дрони використовуються для того, щоб безпечно і приховано атакувати російські кораблі, тим самим послаблювати можливості російської армії.

Через це Збройні Сили Російської Федерації змушені були переходити менш агресивне ведення війни. Вони стали обережніше використовувати водні технології.

Також ЗСУ необхідно отримати більше ракет.