Спікер ОСГВ “Таврія”: ЗС РФ застрягли в районі Авдіївки, ситуація стабільна

Озброєні Сили Російської Федерації застрягли в районі Авдіївки. Вони не можуть рухатись далі, повідомляє “Преса України“.

Спікер ОСГВ “Таврія” заявив про те, що військовослужбовці російської армії застрягли в районі Авдіївки. Він сказав, що на цьому напрямі ситуація наразі відносно стабільна. Вчора українські солдати змогли відбити 23 атаки Збройних сил РФ.

Також він додав, що українська армія продовжує активно захищати країну, не дивлячись на те, що лінія бойового зіткнення не стабілізується, а залишається динамічною. Він уточнив, що в Бердичі, Орлівці і Тонечому ЗС РФ застрягли без можливості просування.

ЗС РФ зосередили вогонь на Авдіївському напрямі.