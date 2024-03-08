Санкції проти Ірану: Дев’ять країн ЄС виступають за обмеження у ракетній сфері

Німеччина, а також вісім інших країн звернулися до Європейського Союзу із закликом розпочати запровадження санкційних обмежень проти іранської ракетної промисловості. Ці обмеження мають ускладнити виробництво ракетних боєприпасів Іраном, повідомляє “Преса України” з посиланням на Spiegel.

Видавництво Spiegel заявило про те, що Європейський Союз отримав заклик до введення нових санкцій проти Іранської ракетної промисловості. Авторами призову стали Німеччина, Чехія, Естонія, Данія, Румунія, Нідерланди, Франція, Естонія, Литва та Латвія.

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ на даний момент не дав жодної відповіді на вимоги.

Санкційні обмеження відчутно впливають на постачання нафти РФ.