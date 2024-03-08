Франція без обмежень: Підтримка України готова подолати будь-які межі

Підтримка з боку французької держави не має меж. Франція готова підтримувати Україну незважаючи на “межі” та “червоні лінії”, повідомляє “Преса України” з посиланням на Le Depeche.

Еммануель Макрон пояснив світовим лідером партій, що для Франції немає меж, ані червоних ліній у питанні підтримки української держави у війні за свободу. Президент Франції додав, що таке ставлення до допомоги Україні має бути у всіх країн-партнерів.

“Я не бачу причин для того, щоб боятися так званих “червоних ліній” або бачити “межі”, коли йдеться про допомогу в боротьбі за незалежність та європейські цінності. Я вважаю, що у всіх має бути така точка зору щодо цього.”, – Заявив Макрон.

Франція вже заявляла про посилення підтримки України.