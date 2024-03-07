Жозеп Боррель: Оборона – компетенція держав Євросоюзу, а не єдиної армії

Оборона – це компетенція держав, що входять до складу Європейського Союзу. Це означає, що співпраця між країнами є кращим рішенням, ніж єдина армія, повідомляє “Преса України” з посиланням на Politico.

“Оборона – компетенція країн, які входять до Європейського Союзу. Справа не в єдиній армії, а в союзі між країнами та підтримкою з різних сторін. Співпраця між 27 арміями набагато ефективніша за одну єдину велику армію.”, – заявив Жозеп Боррель.

Також політик додав, що 27 армій вигідніше тому, що кожна має свій власний умінь і тактик, якими в екстремальній ситуації поділяться із союзними військовослужбовцями.

Також окремі армії дозволяють проводити масштабні операції.