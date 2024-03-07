Громадяни РФ та Білорусі на Олімпії-2024: Участь під нейтральними прапорами

Громадяни Російської Федерації, а також республіки Білорусь, зможуть взяти участь в Олімпійських тенісних змаганнях 2024 року, які відбуватимуться у французькій столиці. Також вони зможуть відчути у Паралімпійських тенісних змаганнях, повідомляє “Преса України“.

Спортсмени Російської Федерації та Білорусі зможуть брати участь у важливих спортивних змаганнях з тенісу. Міжнародний олімпійський комітет схвалив їхню кваліфікацію як учасників.

Проте представники цих країн братимуть участь у змаганнях під нейтральними прапорами. Таким чином вони зможуть не допомагати країні-агресорові у піарі у спортивній сфері.

На Олімпійських іграх українські комнади вже показували добрі результати.