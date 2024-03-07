Баскетбольний успіх: “Прометей” переміг “Аріс” і просунувся до наступного етапу турніру

Слобожанська баскетбольна команда “Прометей” здобула впевнену перемогу проти “Аріс” із грецьких Салонік. Ця перемога просунула “Прометей” за таблицею до 1/8 фіналу баскетбольного Єврокубку, повідомляє “Преса України” з посиланням на результат гри.

Результатом гри між слобожанським “Прометеєм” та “Аріс” стала перемога “Прометея”. “Титани” почали переймати на себе ініціативу із самого початку гри, встановлюючи фундамент для майбутньої гри.

Вони видали стартовий відрізок о 10:2.

Грецька команда зуміла трохи зрівняти шанси на перемогу, проте тиск слобожани продовжував наростати. Підсумком матчу стала перемога “Прометея” з відривом до 11 очок.

Раніше для української команди дебют виявився вкрай складним.