Візит Міцотакіса: Грецький прем’єр зустрінеться із Зеленським в Одесі

Грецький прем’єр-міністр на кілька годин прибув до української держави. Він відвідав Одесу, де у нього була запланована зустріч із чинним лідером України, повідомляє “Преса України” з посиланням на Newsit.

Кіріакос Міцотакіс приїхав до Одеси для політичної зустрічі із Володимиром Зеленським. Про це стало відомо після прибуття грецького політика на територію української держави.

Він заявляє, що не планує затримуватися в Україні на довгий термін. Він збирається провести в Одесі лише кілька годин, необхідних для переговорів із лідером України.

Візит політика – частина українського процесу спілкування з лідерами інших країн.

Володимир Зеленський переговорив до цього з італійським прем’єром.