Росія обходить санкції: через Китай до країни надходять американські дрони та чіпи

Безпілотні літальні апарати, а також комп’ютерні чіпи зі Сполучених Штатів Америки все частіше надходять у Російську Федерацію. Для цього використовуються торгові шляхи Китайської Народної Республіки, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Wall Street Journal.

Видавництво The Wall Street Journal повідомило, що китайські торгові шляхи активно використовуються Росією для уникнення санкційних обмежень з боку Сполучених Штатів Америки.

У Росію активно надходять БПЛА, а також комп’ютерні чіпи, створені в США. Торгові маршрути, які використовуються для цього раніше, належали Радянському Союзу.

Канада також відкрила можливості для обходу санкцій.