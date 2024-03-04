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Понеділок, 4 Березня

Ключовий момент: наявність ліцензії – запорука якісної медичної допомоги, каже МОЗ

Кожен пацієнт має право на належну якість підтримки та медичного обслуговування.
Багровий Ілля  Здоров'я Коментарів немає1 хвилина читання

Кожен пацієнт має право на належну якість підтримки та медичного обслуговування. При першому вході до медичного закладу необхідно образитися про ліцензування цієї установи, повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров’я.

Міністерство охорони здоров’я української держави заявило про те, що українці мають обов’язково перевіряти ліцензування медичних закладів. Це стосується повного ліцензування в області, де себе позиціонує установа.

Також він відповідає, що постачальники послуг не повинні жодним чином ховати цю ліцензію, що дозволить у найкоротший час впізнати недобросовісні місця.

Також в Україні планується безкоштовне протезування.

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