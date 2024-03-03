Зірка серіалу ‘Віталька’ та захисник України: актор Гарік Бірча став батьком

Актор Гарік Бірча, який став знаменитістю завдяки серіалу комедійної спрямованості “Віталька”, на сьогоднішній день проходить військову службу. У Збройних Силах України він багато приховував новину про те, що став батьком, повідомляє “Преса України“.

Гарік Бірч заявив, що став батьком і приховував це, проходячи військову службу у Збройних Силах України. Він став на захист української держави від початку повномасштабного військового вторгнення з боку країни-агресора.

Він дуже мало розповідає про те, що відбувається в його особистому житті, проте він показав, що на його руці є обручка. Його товариші по службі помітивши це завели розмову, в ході якої стало відомо, що він став батьком.

На фронті також можна знайти хореографів.