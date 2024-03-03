Таємниця вічної молодості: Як знаменитості зберігають свою зовнішність

Коли бачиш деяких зірок, здається, ніби час зупинив свій хід. Вони навчилися зберігати свою молодість упродовж тривалого часу, повідомляє “Преса України“.

Незважаючи на те, що минає багато часу, деякі зірки залишаються зовні незмінними. Деякі стверджують, що їх зовнішність зобов’язана не природі, а пластичним хірургам. Ця версія має місце, оглядаючись на прориви в пластичній хірургії.

Тим не менш, не варто ігнорувати факт, що вони продовжують виглядати так, ніби знають секрет вічної молодості. До таких зірок належать: Софія Ротару, Руслана Лижичко, Ольга Сумська, Катерина Кухар, Олексій Суханов.

Нагадаємо, що багато молодих українців прагнуть залишитися за кордоном.