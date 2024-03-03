Статистика 2023 року: Як поширене захворювання на кашлюк в Україні

Минулого року в українській державі зареєстрували 707 випадків захворювання на кашлюк. Статистика проводилася на території 20 українських областей, повідомляє “Преса України” із посиланням на Facebook.

Вчені провели дослідницьку статистику щодо захворювання на кашлюк. Вони відповіли на запитання, чи актуальна паніка з цього приводу.

“Почалася розгойдувати паніка з приводу захворювань. У деяких областях дійсно помічені спалахи хвороби. Проте паніка поки не актуальна. Тому що ми не маємо точних даних щодо захисту, вакцинації, випадків перенесеного в дитинстві кашлюку”, – заявив інфекціоніст.

Він також уточнив, що дана хвороба не дуже небезпечна для дорослих. Найбільшу небезпеку вона несе лише немовлятам.

Нагадаємо, що право на щеплення в Україні доступне всім.