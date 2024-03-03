Дієта на 6 продуктах: Як блогерша втратила 45 кг

Блогерша Шоне Хейс зуміла схуднути на вагу 45 кілограмів. У цьому завдання їй допомогла її дієта, якою вона готова поділитися зі світом. Вона заявляє, що для цього потрібно 6 продуктів, повідомляє “Преса України” з посиланням на Newsweek.

Видавництво Newsweek повідомило про те, що Шоне Хейс змогла схуднути завдяки шести продуктам в її дієті. Вона заявляє, що до цих продуктів належать: курка, ягоди, вівсяні пластівці, сочевиця, квасоля, листова зелень.

Також вона уточнила що ці продукти потрібно їсти якщо не в сирому, то у відвареному вигляді, як у випадку з куркою. Смажена їжа погана для дієти, як зазначила блогерка Шоне Хейс, коли її запитали про спосіб приготування курки.

Так само дієтологи рекомендують їсти суші.