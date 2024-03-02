Перетворіть бутерброд на корисну страву: поради від експерта зі здорового харчування

Більшість людей асоціюють бутерброд із шкідливою їжею. Це пов’язано з класичною рецептурою цієї страви. Він містить ковбасу, майонез чи кетчуп, а в основі страви – білий хліб, повідомляє “Преса України” з посиланням на Інстаграм Світлани Фус.

Світлана Фус упевнена, що бутерброд можна зробити корисною стравою, незважаючи на те, з чим її асоціюють більшість людей. Вона назвала кілька правил для корисного бутерброду. Це: хліб із цільно зернового борошна, додавати м’ясо, рибу чи птицю, найкраще у відвареному вигляді.

Не додавати в блюдо соуси, крім невеликої кількості гірчиці. Додавати зелень та овочі. Можна додати прянощі, проте обов’язково в міру.

Також корисною їжею є суші.